"Навсегда в наших сердцах": из-за онкологического заболевания умер ветеран АТО Мединцев

Участник АТО из Ковеля Иван Мединцев ушел из жизни. Герой длительное время боролся с раком лимфатической системы.

В ряды армии Мединцева мобилизовали еще в 2014 году во время первой волны мобилизации. Злокачественное новообразование на шее у бойца диагностировали в 2016 году.

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Военный прошел 6 курсов химиотерапии и пережил лучевую терапию. Однако впоследствии произошел рецидив. Болезнь перешла в 4 стадию. Боец лечился в Беларуси.

О смерти бойца сообщил руководитель Волынской областной ячейки Союза участников боевых действий в АТО "Побратимы Украины" Юрий Ганджала.

Сегодня трагический день, к сожалению, преждевременно ушел из жизни в вечность наш побратим Иван Мединцев.

Самые искренние соболезнования семье и вечная память Ивану. Ты навсегда останешься в наших сердцах,

– заявил Ганджала.

Мединцев был женат и воспитывал маленького сына.