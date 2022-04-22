Из-за опасности на путях 22 апреля не будет гуманитарных коридоров
Источник:телеграм Ирины Верещук
В пятницу, 22 апреля, не откроется ни один гуманитарный коридор. Как объяснила министр Ирина Верещук, это связано с потенциальной опасностью на путях.
Российские захватчики делают все возможное, чтобы украинцы не могли эвакуироваться с горячих точек. Постоянное нарушение тишины и обстрел гуманитарных колонн сделали невозможной эвакуацию мирного населения 22 апреля.
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Обращаюсь ко всем, кто ждет эвакуации: потерпите, пожалуйста, держитесь!,
– попросила Верещук.
Отметим, что вчера, 21 апреля, оккупанты сорвали эвакуацию населения Днепропетровской области. Также они похитили главу Нововоронцовской ОТГ Владимира Марчука.
Также в Херсонской области они не выпустили 10 автобусов с людьми. Ими эвакуировали население из поселка городского типа Высокополье, а также сел Нововознесенское и Миролюбовка.
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