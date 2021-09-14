Из-за ошибки родственников во время опознания трупа, женщина в суде доказывала, что жива

На Волыни женщина обратилась в суд с требованием отменить акт о собственной смерти. Ее признали мертвой еще в 2019 году. Суд отменил акт и "оживил" истицу.

Родственники опознали не то тело

30 мая 2019 года женщина исчезла. На самом деле она находилась на лечении в Волынской областной психиатрической больнице, а родственникам ничего об этом не сказала.

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Сын пропавшей обратился за помощью в полицию. 12 июля правоохранители нашли тело мертвой женщины в кустарниках. На опознание пришли сын, невестка и мать пропавшей. Все они узнали свою родственницу. Впоследствии дело закрыли и выдали свидетельство о смерти.

Как родные ошиблись

Позже выяснилось, что женщина жива. 12 августа прокурор отменил постановление полиции о закрытии производства, а в суд подали заявление об отмене акта о смерти.

Родные женщины объяснили, что ошиблись во время опознания, поскольку тело и лицо были очень деформированы, а сами они находились в состоянии сильного стресса. Родные решили, что это их родственница из-за подобного роста телосложения, отсутствия передних зубов, цвета волос и стиля одежды.

Заслушав все показания, Ковельский горрайонный суд постановил отменить акт о смерти женщины.

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