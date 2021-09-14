Правоохранители обнародовали в сети информацию о розыске 37-летнего жителя села Зарудчи Камень-Каширского района Сергея Плотникова, который накануне скрылся из зала суда.
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Плотников 13 сентября, в 14:20 самовольно покинул помещение Луцкого горрайонного суда Волынской области.
Произошло это после оглашения ему решения постановления суда – мужчину должны были взять под стражу.
Злоумышленника подозревают в совершении преступления, предусмотренного статьями об изнасиловании, незаконном обращении с оружием, а также незаконном лишении свободы или похищении человека.
Правоохранители объявили его в розыск.
Приметы разыскиваемого
Рост мужчины – 170 сантиметров, он худощавого телосложения, коротко стрижен, разговаривает на русском языке (суржиком). На момент побега был одет в черный спортивный костюм с капюшоном.
Сейчас все наряды полиции области и государства ориентированы на розыск и задержание злоумышленника, также привлечены к поискам другие правоохранительные органы.
Полиция разыскивает обвиняемого в изнасиловании Плотникова: Фото Нацполиции
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