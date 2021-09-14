Правоохоронці оприлюднили у мережі інформацію про розшук 37-річного жителя села Зарудчі Камінь-Каширського району Сергія Плотнікова, який напередодні втік зі зали суду.

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Поліція розшукує обвинуваченого втікача

Плотніков 13 вересня, о 14:20 самовільно покинув приміщення Луцького міськрайонного суду Волинської області.

Сталося це після оголошення йому рішення ухвали суду – чоловіка мали взяти під варту.

Зловмисника підозрюють у вчиненні злочину, передбаченого статтями про зґвалтування, незаконне поводження зі зброєю, а також незаконне позбавлення волі або викрадення людини.

Правоохоронці оголосили його у розшук.

Прикмети розшукуваного

Зріст чоловіка – 170 сантиметрів, він худорлявої тілобудови, коротко стрижений, розмовляє російською мовою (суржиком). На момент втечі був одягнений в чорний спортивний костюм з капюшоном.

Наразі всі наряди поліції області та держави зорієнтовані на розшук і затримання зловмисника, також залучені до пошуків інші правоохоронні органи.

Важливо! Усіх, кому відомо, де перебуває розшукуваний, просять сповістити про це поліцію за телефонами: (03357) 2-32-09, (03357) 2-37-79, 0675872545, 0683355399 або 102.



Поліція розшукує обвинуваченого у зґвалтуванні Плотнікова: Фото Нацполіції

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