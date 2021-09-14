Правоохоронці оприлюднили у мережі інформацію про розшук 37-річного жителя села Зарудчі Камінь-Каширського району Сергія Плотнікова, який напередодні втік зі зали суду.
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Поліція розшукує обвинуваченого втікача
Плотніков 13 вересня, о 14:20 самовільно покинув приміщення Луцького міськрайонного суду Волинської області.
Сталося це після оголошення йому рішення ухвали суду – чоловіка мали взяти під варту.
Зловмисника підозрюють у вчиненні злочину, передбаченого статтями про зґвалтування, незаконне поводження зі зброєю, а також незаконне позбавлення волі або викрадення людини.
Правоохоронці оголосили його у розшук.
Прикмети розшукуваного
Зріст чоловіка – 170 сантиметрів, він худорлявої тілобудови, коротко стрижений, розмовляє російською мовою (суржиком). На момент втечі був одягнений в чорний спортивний костюм з капюшоном.
Наразі всі наряди поліції області та держави зорієнтовані на розшук і затримання зловмисника, також залучені до пошуків інші правоохоронні органи.
Поліція розшукує обвинуваченого у зґвалтуванні Плотнікова: Фото Нацполіції
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