Из-за ошибок командиров: около Изюма уничтожена почти вся 35 армия России, – ISW

Российские военные продолжают упражняться в своей некомпетентности. Так, недалеко от Изюма нашим защитникам удалось уничтожить практически полностью 35 армию России.

Об этом говорится в отчете Института изучения войны. Как отмечают в документе, виновата в этом некомпетентность российского командования.

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Без достаточной оснастки отправили воевать

Известно, что руководители русского войска просто не рассчитали боевое задание в лесу под Изюмом. В результате значительные потери понесли 64 и 38 отдельные гвардейские мотострелковые бригады. Их ряды сократились до минимума.