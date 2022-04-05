Из-за отказа учить по программе россиян: директоров на Запорожье вывезли в поле и оставили
5 апреля 2022 , 10:38Читати новину українською
В Мелитополе на Запорожье оккупанты в начале апреля похитили нескольких учителей из-за отказа возобновить учебный процесс по их программе. Для того чтобы запугать педагогов, россияне использовали ужасающие методы.
Об этом в эфире 24 канала рассказал корреспондент, который находится в Запорожье.
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По его словам, чтобы запугать директоров школ, оккупанты посадили их в свой военный транспорт и вывезли ориентировочно за 20–30 километров на юг от Мелитополя.
Их высадили в поле, угрожали, а потом там и оставили, чтобы директора возвращались в Мелитополь пешком.Напомним! Директора школ Мелитополя 31 марта написали заявления об увольнении. Трое из них отказались сотрудничать с захватчиками. После этого коллаборант и самопровозглашенная глава Мелитополя Галина Данильченко приказала оккупантам выдворить директоров из города.
Корреспондент рассказал о ситуации на Запорожье: смотрите видео