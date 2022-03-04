Из-за передвижения вражеской тяжелой техники: в Чернобыле поднялась радиоактивная пыль
4 марта 2022 , 14:50Читати новину українською
Источник:Офис Генерального прокурора
В первый же день войны российские войска захватили Чернобыльскую атомную электростанцию. Пока они незаконно удерживают персонал ЧАЭС.
Из-за передвижения вражеской тяжелой техники нарушен верхний слой почвы на территориях, которые подверглись радиоактивному загрязнению после Чернобыльской катастрофы.
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В воздух поднялась радиоактивная пыль
По данным Автоматизированной системы радиационного контроля, в зоне отчуждения показатели увеличились с 4,6 до 15,7 раз по сравнению со среднегодовыми.
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