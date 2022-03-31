Из-за подозрения в госизмене: суд арестовал скандального блогера Глеба Ляшенко

Галицкий районный суд Львова в четверг, 31 марта, избрал меру пресечения 33-летнему скандальному блогеру Глебу Ляшенко. Его подозревают в государственной измене из-за пророссийских публичных высказываний.

Как сообщили в СБУ Львовщины, подозреваемый неоднократно распространял в соцсети антиукраинскую пропаганду и одобрял агрессию России против Украины.

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30 марта ему объявили подозрение в государственной измене, которая предусматривает наказание от 10 до 15 лет тюрьмы. А уже 31 марта блогера арестовали с правом внесения 4 миллиона гривен залога.

Известно, что СБУ провела лингвистические экспертизы, которые установили, что псевдоэксперт умышленно посягал на суверенитет нашего государства.

Кроме этого, он занимался дискредитацией государственной политики и умышленно нивелировал события на востоке Украины. Зафиксировано, что такую информационную пропаганду удачно использовали российские медиа для оправдания преступных действий Российской Федерации в отношении Украины,

– сообщили в СБУ Львовщины.

Чем "прославился" скандальный блогер

Блогер и политический комментатор Глеб Ляшенко родом из города Энергодар, пиарил Медведчука, Рабиновича и партии "ОПЗЖ". Часто наведывался в студию прокремлевских шоу на медведчуковских каналах.

После их закрытия, Ляшенко начал светиться в российских медиа.

В своих сообщениях блогер оправдывал российскую агрессию и действия России, а также предлагал Украине капитулировать.

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