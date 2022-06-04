Из-за подозрительного автомобиля с главной площади Лондона эвакуировали людей
Источник:твиттер полиции округа Вестминстер
Британской полиции пришлось ненадолго эвакуировать всех людей с лондонской Трафальгарской площади. Все потому, что там заметили подозрительный автомобиль, который впоследствии забрали.
Машина стояла на площади, недалеко от места, где вечером состоятся торжества по случаю платинового юбилея королевы Елизаветы.
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Впоследствии после сообщений о подозрительном транспортном средстве полиция заявила, что теперь площадь безопасна.
"Все было выяснено, и после того, как полиция приняла меры, у нас больше нет беспокойства. Это не было связано с терроризмом", – говорится в сообщении полиции.
На снимках с места происшествия видно, как синий автомобиль забирают на кузове полицейский грузовик и после того, как офицеры обследовали площадь более двух часов.
Подозрительное авто забрали с главной площади Лондона / Фото из соцсетей
Пресс-секретарь полиции сообщил, что ранее в этом районе проводились многочисленные проверки концерта. Ведь еще с четверга, 2 июня, в Лондоне стартовали масштабные торжества по случаю "платинового юбилея" королевы Елизаветы II. Поздравить Ее Величество пришли тысячи британцев.
Каким будет концерт к юбилею Елизаветы II
- В честь 70-летия коронации Елизаветы II в Великобритании были введены четырехдневные выходные – со 2 по 5 июня. Если грандиозный военный парад Trooping the Colour отгремел в центре Лондона в четверг, в субботу состоится музыкальный концерт Platinum Party At The Palace.
- Большая сцена будет установлена у Букингемского дворца – в центре Королевского сада перед мемориалом Виктории.
- Перед более чем 22-тысячной аудиторией выступят гитарист Queen Брайан Мэй, Адам Ламберт, Андреа Бочелли, Алиша Киз, Duran Duran, Элтон Джон, Дайана Росс, Род Стюарт и даже Сэм Райдер по Евровидению-2022 .
- Добавим, что супруги принца Гарри и Меган Маркл хоть и отошли от королевских обязанностей, но не могли пропустить торжества к 70-летию коронации Елизаветы II. Однако на балконе Букингемского дворца пары не было, они остались вне камер.