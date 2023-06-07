Проблемы с водой и светом: как подрыв Каховской ГЭС повлияет на ситуацию в Украине

Российский теракт на Каховской ГЭС отразится на уровне воды на других украинских гидроэлектростанциях. В результате может возникнуть дисбаланс в энергосистеме.

Министр энергетики Герман Галущенко заявил, что, несмотря на то, что Каховская ГЭС после оккупации не выдавала электроэнергию в систему, прорыв нарушил целостность всего гидроузла. Соответственно есть риск, что гидроэнергетика, которая балансировала украинскую энергосистему, не сможет работать на необходимую мощность.

Смотрите также Кислица на Совбезе назвал цель России, идет эвакуация: главное о подрыве Каховской ГЭС

ЕС готов поддержать Украину в вопросе увеличения импорта электроэнергии

"В этой связи мы рассчитываем на поддержку партнеров и увеличение пропускных способностей для наращивания импорта электроэнергии до 2 ГВт", – отметил Герман Галущенко.

Также важен вопрос о необходимости полного восстановления энергообъектов, которые будут разрушены из-за подрыва и вызванного им наводнения.

Речь идет о сетях, генерирующих мощностях, линиях электропередачи. Это потребует колоссальных ресурсов, поэтому Украина также будет рассчитывать на поддержку партнеров.

Еврокомиссар Кадри Симсон отметила, что европейская сторона готова поддержать Украину в вопросе увеличения импорта электроэнергии, а также усилить давление на Россию.

Смотрите также Россияне взорвали Каховскую ГЭС: чем это может угрожать ЗАЭС и наступлению ВСУ

Министр энергетики США Дженнифер Гренгольм подчеркнула, что Соединенные Штаты готовы предоставить дополнительную помощь в связи с катастрофой на Каховской ГЭС.

Украине нужно перекрыть срабатывание Каховского водохранилища

. Минэнерго будет инициировать обращение в Международное агентство по возобновляемым источникам энергии (IRENA) по поводу исключения России из организации.

Генеральный директор Укргидроэнерго Игорь Сирота в интервью DW заявил, что нужно перекрыть срабатывание Каховского водохранилища, чтобы обеспечить водой население.

Он заявил, что уже готовятся решения, которые потребуются для восстановления плотины.

Мы провели срочное совещание с проектным институтом "Укргидропроект", со специалистами и готовим решение, что нужно будет для восстановления плотины: какие механизмы нужны будут, какие материалы, сколько времени нам потребуется, чтобы как можно быстрее перекрыть дамбу, чтобы потом из верхних водохранилищ, где мы сейчас будем максимально накапливать воду, чтобы можно было сработать и наполнить Каховское водохранилище,

– сказал он.

По его словам, в течение 3 – 4 дней проектный институт разработает предварительные проектные решения, чтобы перекрыть срабатывание Каховского водохранилища.

"Ведь, в первую очередь, нужно обеспечить водой население, а затем параллельно выполнять технические задачи для построения новой станции", – добавил Игорь Сирота.

Последствия трагедии будут понятны где-то через неделю

Президент Владимир Зеленский во время пресс-конференции с журналистами заявил, что последствия подрыва россиянами плотины Каховской ГЭС будут ясны после того, как начнет сходить вода.

Смотрите также "Обожженная земля и огненные смерчи": как и почему Россия следует тактике Гитлера, Сталина и ИГИЛ

Нам понятно, что будут затоплены от 35 до 70 населенных пунктов. Мы понимаем, что будут большие проблемы по подвозу питьевой воды. Будут большие проблемы с питьевой водой даже там, где не затоплено. Во всем регионе: в Днепропетровском, Запорожском и Херсонском конечно,

– сказал глава государства.

По его словам, последствия трагедии будут ясны где-то через неделю. "Простым языком, когда уйдет вода. Будет понятно, что там осталось, что будет дальше", – добавил он.

Зеленский рассказал, что в случае подрыва дамбы были разработаны планы у специальных служб. Также он сказал, что у Украины была информация о заминировании россиянами дамбы в 2022 году.

"Информация действительно была от нашей разведки. А от нашей разведки мы потом делились информацией с нашими партнерами. И все понимали, что Россия вместе с теми или иными коллаборантами заминировали дамбу еще в прошлом году. Такая у нас была информация… Мы понимаем, что мы этого не контролируем и если это заминировано, то может быть момент, когда произойдет взрыв", – резюмировал президент.