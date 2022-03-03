Из-за попадания снаряда вспыхнул масштабный пожар в Бучанском районе

В Бучанском районе снаряд попал в склад с монтажной пеной: пожар в 10 тысяч квадратных метров.

В результате попадания снаряда в селе Чайки (Бучанский район) возник пожар на складе и восьмиэтажном админздании, сообщило главное управление Государственной службы по чрезвычайным ситуациям Киевской области.

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Бучанский район. В селе Чайки в результате попадания снаряда в складское помещение по изготовлению и хранению монтажной пены произошло возгорание склада на площади 10 000 квадратных метров и 8-ми этажного административного здания,

– говорится в сообщении ГСЧС.

На тушение пожара привлечены восемь единиц техники и 38 человек личного состава. Пока жертв и пострадавших нет.

Пожар в Бучанском районе: снаряд попал в состав с монтажной пеной / Фото ГСЧС

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