Внаслідок влучення снаряду у с. Чайки (Бучанський район) виникла пожежа на складі та восьмиповерховій адмінбудівлі, Про це повідомило головне управління Державної служби з надзвичайних ситуацій Київської області.

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Бучанський район. у с. Чайки в результаті потрапляння снаряду в складське приміщення з виготовлення та зберігання монтажної піни сталося загоряння складу на площі 10 000 кв. м та 8-ми поверхової адміністративної будівлі,

– йдеться у повідомленні ДСНС.

На гасіння пожежі залучено вісім одиниць техніки та 38 людей особового складу. Наразі жертв і постраждалих немає.

Пожежа у Бучанському районі: снаряд потрапив у склад з монтажною піною / Фото ДСНС

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