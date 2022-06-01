Из-за потерь возле Довгенького оккупанты отвели отдельные подразделения на восстановление в Изюм

В районе Довгенького на Харьковщине враг понес потери. Русские вынуждены были отвести подразделения для восстановления в Изюм.

В то же время враг проводил воздушную разведку в Харьковской области. Об этом сообщили в Генштабе 1 июня.

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ВСУ нанесли удар врагу под Довгеньким

На Славянском направлении противник произвел перегруппировку войск. В результате потерь в районе Довгенького отвел отдельные подразделения на восстановление в город Изюм,

– говорится в сообщении.

Чтобы улучшить охрану и оборону логистических маршрутов, россияне усилили группировку в Купянске. Они переместили туда дополнительную батальонную тактическую группу.

Российские кафиры проводили воздушную разведку с помощью беспилотника "Орлан-10" возле Изюма, Первомайского и Большой Камышевахи.

В Харьковском направлении враг обстреливал из ствольной и реактивной артиллерии населенные пункты Александровка, Слатино и Циркуны. Кроме того, россияне наносили авиаудары вертолетами вблизи Веселого и Терновой.

Ситуация на направлениях по состоянию на утро 1 июня

На Волынском и Полесском направлениях белорусские войска охраняют границу с Украиной. Продолжаются мероприятия по проверке боевой готовности воинских частей.

На Северском направлении оборудует позиции в районе Брянской области. Это происходит на расстоянии около 3 км от границы Украины. Агрессор нанес ракетный удар с самолетов Су-35 по Белополью Сумской области. Из артиллерии обстрелял район населённого пункта Середина-Буда.

На Слобожанском направлении россияне удерживают занятые позиции. В Донецком направлении враг продолжает наступление. Он обстреливает позиции ВСУ по минометам, ствольной артиллерии и реактивным системам залпового огня.

На Лиманском направлении кафиры усилили свои подразделения. При поддержке вертолетов Ка-52, наступают направления Лиман – Старый Караван.

На Северодонецком направлении агрессор закрепляется в центре города. На Бахмутском направлении враг пытается вытеснить подразделения ВСУ в районах Белогоровки и Врубовки.

На Запорожском направлении враг оборудует свои позиции .

На Авдеевском, Кураховском и Новопавловском направлениях враг удерживает занятые территории, обстреливает наши минометы и ствольную артиллерию.

На Южнобужском направлении россияне тоже усиливают свои позиции. Возле Николаевки, Новопавловского и Широкого они стреляли массово из реактивных систем залпового огня, ствольной артиллерии и минометов.

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