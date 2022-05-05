Из-за потери враг вывел часть войск на восстановление и оборудует позиции

Россия планировала скорый захват Украины. Но план провалился, а война для россиян затягивается, что приводит к еще большим потерям.

Вывод армии из-за потерь

В первые дни войны россияне планировали быстро захватить Киев и Харьков, а затем и всю Украину. Они даже дошли до этих городов и оцепили их. Но потерпели неудачу во время атак. И из-за больших потерь были вынуждены отступить с Севера Украины, чтобы сосредоточиться на территории Донбасса.

Но и там у них немало неудач. По данным украинских военных, из-за значительных потерь враг вывел на восстановление подразделения из состава 4-й танковой дивизии 1-й танковой армии и 106-й воздушно-десантной дивизии.

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Без наступления

Нет продвижения вперед у оккупантов и на Южнобужском направлении. Хотя еще недавно оккупанты заявляли, что на Юге планируют дойти до Одессы. Это было им нужно, чтобы иметь сухопутный коридор в оккупированное Приднестровье, откуда планировалось в дальнейшем нападение на Молдову.

Пока на этом направлении противник сосредоточил усилия на фортификационном оборудовании позиций, пополнении запасов боеприпасов, горючего и материально-технических средств.

Роют окопы у себя в России

Россияне планировали, что эта война состоится быстро и только на территории Украины. Но теперь все чаще взрывы раздаются и на территории России. Хотя Украина и не подтверждает свою причастность к ним. Но паника у жителей России все же присутствует. Особенно в приграничных с Украиной регионах.

Следовательно, в приграничных районах Курской области россиянами осуществляется инженерное оборудование позиций.

Беларусь готовится к войне?

Российским оккупантам в первый день войны удалось захватить немало территорий благодаря тому, что они использовали территорию Беларуси как плацдарм для нападения. Хотя сама Беларусь войну Украине не объявляла. Но именно оттуда и дальше продолжаются ракетные обстрелы территории Украины.

И именно на территорию Беларуси отступали российские войска после поражения в боях за Киев.

Теперь же в Беларуси решили перевести отдельные подразделения армии в высшую степень боеготовности. В Минске утверждают, что это делается с целью проверки.

В Генштабе заявляют, что пока на Волынском и Полесском направлениях враг активных действий не предпринимал.

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