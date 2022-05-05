Виведення армії через втрати

В перші дні війни росіяни планували швидко захопити Київ та Харків, а відтак і всю Україну. Вони навіть дійшли до цих міст та оточили їх. Але зазнали невдачі під час атак. І через великі втрати були змушені відступити з Півночі України, щоб зосередитися на території Донбасу.

Але і там у них чимало невдач. За даними українських військових, через значні втрати ворог вивів на відновлення підрозділи зі складу 4-ї танкової дивізії 1-ї танкової армії та 106-ї повітряно-десантної дивізії.

Варте уваги ЗСУ переходять до контрнаступу на Харківському та Ізюмському напрямках

Без наступу

Немає просування вперед в окупантів і на Південнобузькому напрямку. Хоча ще нещодавно окупанти заявляли, що на Півдні планують дійти до Одеси. Це їм було потрібно, щоб мати сухопутний коридор в окуповане Придністров'я, звідки планувався надалі напад на Молдову.

Поки ж на цьому напрямку противник зосередив зусилля на фортифікаційному обладнанні позицій, поповненні запасів боєприпасів, пального та матеріально-технічних засобів.

Риють окопи в себе на Росії

Росіяни планували, що ця війна відбудеться швидко і лише на території України. Але тепер все частіше вибухи лунають і на території Росії. Хоча Україна і не підтверджує своєї причетності до них. Але паніка в жителів Росії таки присутня. Особливо в прикордонних з Україною регіонах.

Відтак в прикордонних районах Курської області росіянами здійснюється інженерне обладнання позицій.

Білорусь готується до війни?

Російським окупантам в перший день війни вдалося захопити чимало територій завдяки тому, що вони використали територію Білорусі як плацдарм для нападу. Хоча сама Білорусь війну Україні не оголошувала. Але саме звідтам і надалі продовжуються ракетні обстріли території України.

І саме на територію Білорусі відступали російські війська після поразки у боях за Київ.

Тепер же в Білорусі вирішили перевести окремі підрозділи армії у вищу ступінь боєготовності. У Мінську переконують, що це робиться з метою перевірки.

В Генштабі заявляють, що поки на Волинському і Поліському напрямках ворог активних дій не проводив.

Дивіться відео про шалені втрати росіян станом на 5 травня