Из-за повреждения высоковольтной линии на Запорожской АЭС уменьшили мощность

Из-за повреждения высоковольтной линии в 330 киловатт в южном регионе Украины Запорожскую АЭС перевели на меньший уровень мощности.

Это сделали для обеспечения устойчивой работы энергосистемы.

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Меньший уровень мощности на Запорожской АЭС обеспечивает только питание ее собственных потребностей.

Каково состояние радиации на Запорожской АЭС

По состоянию на 28 апреля, Запорожская АЭС продолжает работать. Экологическое, противопожарное и радиационное состояние на территории ЗАЭС и в санитарно-защитной зоне – в пределах нормы.

Радиационный фон на промплощадке составляет 11 микрорентген в час, в санитарно-защитной зоне – 8 – 12 мкР в час, что соответствует естественному радиационному фону в месте расположения Запорожской атомной электростанции.

Добавим, что оккупанты до сих пор контролируют Запорожскую АЭС, на территорию которой свезли много военной техники.

А 26 апреля российские оккупанты запустили три ракеты над блоками украинских атомных станций.

над Запорожской АЭС,

над Хмельницкой АЭС,

над Южно-Украинской АЭС.

Владимир Зеленский говорит, что последствия Чернобыльской аварии в 1986 году должны были стать уроком для россиян. Однако оказалось, что те совершенно не понимают базовых принципов ядерной безопасности.

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