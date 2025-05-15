Из-за повышенной опасности удара весь коммунальный транспорт Ивано-Франковска прекращает движение

Россия атаковала Прикарпатье утром 15 мая. В Ивано-Франковске весь коммунальный транспорт приостанавливает движение.

Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на КП "Электроавтотранс" Ивано-Франковска.

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Атака на Ивано-Франковск 15 мая

Около 06:00 КП "Электроавтотранс" написал, что в связи с объявлением повышенной опасности "ракетного удара" весь коммунальный транспорт прекращает движение.

Только после отбоя воздушной тревоги автобусы, троллейбусы будут курсировать по маршрутам со значительным опозданием. Местных жителей попросили с пониманием относиться к данной ситуации.

Заметим, воздушную тревогу в Ивано-Франковской области объявили в 04:41. Она продолжалась до 06:25. Россияне атаковали Прикарпатье "Шахедами". Прогремела серия взрывов.

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