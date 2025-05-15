Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на КП "Електроавтотранс" Івано-Франківська.

Зверніть увагу Захід України під атакою "Шахедів": вибухи чують в Івано-Франківській області

Атака на Івано-Франківськ 15 травня

Близько 06:00 КП "Електроавтотранс" написав, що у звязку з оголошенням "підвищеної небезпеки ракетного удару" весь комунальний транспорт припиняє рух.

Тільки після відбою повітряної тривоги автобуси, тролейбуси будуть курсувати по маршрутах зі значним запізненням. Місцевих жителів попросили з розумінням ставитися до даної ситуації.

Зауважимо, повітряну тривогу в Івано-Франківській області оголосили о 04:41. Вона тривала до 06:25. Росіяни атакували Прикарпаття "Шахедами". Пролунала серія вибухів.

До речі, оперативно про тривоги, ракетну небезпеку, загрозу ударних БпЛА для всіх областей, вибухи, а також наслідки російських атак читайте в нашому телеграмі.