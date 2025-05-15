А Суспільне повідомило про звуки вибухів у регіоні. 24 Канал пише, що відомо на цей момент.

Хронологія ночі Росія запустила "Шахеди": тривога дійшла до Заходу

В Івано-Франківську вночі 15 травня працює ППО: що сталося

Повітряну тривогу в Івано-Франківській області оголосили о 04:41. З повідомлень Повітряних сил відомо, що до регіону прямували групи "Шахедів".

Цієї ночі, 15 травня, російська армія атакувала Україну з повітря, і багато дронів прямували саме на Захід. На момент публікації повітряна тривога була по всіх західних областях, крім Закарпаття.

Водночас міський голова Івано-Франківська Руслан Марцінків коротко написав у соціальних мережах про роботу ППО: "Працює ППО! Будьмо уважні!"

А місцеві спільноти почали писати про звуки вибухів в області.

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