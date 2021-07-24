Из-за пожара в доме престарелых в Кривом Роге открыли уголовное дело

В Кривом Роге ночью 24 июля горел частный дом для пожилых людей. Инцидентом уже заинтересовались правоохранители.

Полиция начала проверки

На месте пожара, кроме спасателей, работали также правоохранители. Сейчас они устанавливают причины возгорания.

Актуально В Кривом Роге горел дом престарелых: фото, видео

Уголовное производство открыли по статье о нарушении установленных законом требований пожарной безопасности.

Что известно о пожаре

Инцидент произошел в 03:06 в 3-этажном доме на улице Железной.

Огонь распространился из хозяйственной комнаты на первом этаже.

Всего в пансионате находилось 22 пожилых человека и 3 людей медицинского персонала. Всех эвакуировали.

К счастью, в результате пожара никто не пострадал.

Огонь полностью потушили в 04:20. Известно, что он уничтожил старое домашнее имущество на площади 16 квадратных метров.



Из-за пожара в доме престарелых открыли уголовное дело

Обратите внимание! В январе 2021 года случился пожар в доме престарелых "Золотое время" в Харькове. Тогда в результате трагедии погибли 16 человек. Официальная причина – несоблюдение правил пожарной безопасности, был включен обогреватель.

Из-за этого власти инициировали масштабные проверки по всей Украине.