В частности, об этом заявил заместитель министра обороны Польши Марцин Очепа. Он также добавил, что соответствующие заявления не получали также и от украинской стороны.
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Что заявили в Польше
Вопрос возможного задержания военной помощи для Украины от партнеров обсуждали в эфире одной из программ "Гость событий". Очепа подчеркнул, что информация, которую опубликовали в NYT, не соответствует действительности. Кроме того, он пояснил, что транспортные средства, перевозящие военную помощь, проезжают по-другому.
Я категорически отрицаю, что такая ситуация имела место. Военные колонны, пересекающие границу, сопровождаются военной полицией. Они проезжают совсем по-другому, как машины скорой помощи, и не являются заложниками никаких протестов,
– отметили в Минобороны Польши.
Уполномоченный польского правительства по безопасности информационного пространства Станислав Жарин также поддержал позицию Минобороны Польши. Он добавил, что не получал никакой информации о том, что на границе из-за протестов могли быть заблокированы грузовики, перевозящие военную помощь Украине. Жарин также добавил, что Польша также не получала никаких сообщений от Украины о возможном блокировании военной помощи на границе.
"Мы также не получаем никаких сигналов из Украины о том, что протесты влияют на боевые действия", – добавил Жарин.
Блокируют ли протесты военную помощь
- Военный Александр в комментарии NYT рассказал, что из-за протестов на польской границе, украинские защитники не могут получить приборы ночного видения, ведь они оказались заблокированы на границе. В материале журналисты также отметили, что забастовки блокируют и перевозку запчастей в разную технику. Все это в комплексе, по данным западных СМИ, оказывает влияние на ситуацию на фронте.
- Кроме того, на днях издание Reuters заявило, что блокада границы польскими перевозчиками приводит к недельным задержкам критически важных поставок беспилотников, электроники и пикапов. В настоящее время фонд "Вернись живым" пытается решить вопрос поставок с польским правительством.
- Польские протестующие не пропустили на границе лодку, который, вероятно, является помощью США. В частности, речь идет о патрульной лодке SAFE Boats International для украинских морских спецназовцев. В Польше заявили, что это "дорогая яхта, которую оформили как гуманитарку" и отправили в конец очереди. В ГНСУ заявили, что дополнительной информацией о блокировании лодки на польско-украинской границе не владеют.