В частности, об этом заявил заместитель министра обороны Польши Марцин Очепа. Он также добавил, что соответствующие заявления не получали также и от украинской стороны.

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Что заявили в Польше

Вопрос возможного задержания военной помощи для Украины от партнеров обсуждали в эфире одной из программ "Гость событий". Очепа подчеркнул, что информация, которую опубликовали в NYT, не соответствует действительности. Кроме того, он пояснил, что транспортные средства, перевозящие военную помощь, проезжают по-другому.

Я категорически отрицаю, что такая ситуация имела место. Военные колонны, пересекающие границу, сопровождаются военной полицией. Они проезжают совсем по-другому, как машины скорой помощи, и не являются заложниками никаких протестов,

– отметили в Минобороны Польши.

Уполномоченный польского правительства по безопасности информационного пространства Станислав Жарин также поддержал позицию Минобороны Польши. Он добавил, что не получал никакой информации о том, что на границе из-за протестов могли быть заблокированы грузовики, перевозящие военную помощь Украине. Жарин также добавил, что Польша также не получала никаких сообщений от Украины о возможном блокировании военной помощи на границе.

"Мы также не получаем никаких сигналов из Украины о том, что протесты влияют на боевые действия", – добавил Жарин.

Блокируют ли протесты военную помощь