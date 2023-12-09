Зокрема, про це заявив заступник міністра оборони Польщі Марцін Очепа. Він також додав, що відповідних заяв не отримували також і від української сторони.

До теми Блокада кордону у Польщі: Туск дав обіцянку щодо України

Що заявили у Польщі

Питання ймовірного затримання військової допомоги для України від партнерів обговорювали в ефірі однієї з програм "Гість подій". Очепа наголосив, що інформація, яку опублікували у NYT, не відповідає дійсності. Крім того, він пояснив, що траспортні засоби, які перевозять військову допомогу проїжджають по-іншому.

Я категорично заперечую, що така ситуація мала місце. Військові колони, які перетинають кордон, супроводжуються військовою поліцією. Вони проїжджають зовсім по-іншому, як машини швидкої допомоги, і не є заручниками жодних протестів,

– наголосили в Міноборони Польщі.

Уповноважений польського уряду з питань безпеки інформаційного простору Станіслав Жарин також підтримав позицію Міноборони Польщі. Він додав, що не отримував жодної інформації щодо того, що на кордоні через протести могли бути заблоковані вантажівки, які перевозять військову допомогу Україні. Жарин також додав, що Польща також не отримувала жодних повідомлень від України щодо можливого блокування військової допомоги на кордоні

"Ми також не отримуємо жодних сигналів з України про те, що протести впливають на бойові дії", – додав Жарин.

Чи блокують протести військову допомогу