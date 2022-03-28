Из-за провала в войне в России настоящий переполох: возможны отставки Шойгу и главы ФСБ

В сети появилась информация, что Кремль начал искать виновных в провале "блицкрига" в Украине. Вероятно, первыми отвечать за неудачи будут министр обороны России Сергей Шойгу и глава ФСБ Александр Бортников.

По данным спикера Одесской военной администрации Сергея Братчука, Кремль планирует отправить Шойгу и Бортникова в отставку.

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Судя по всему, именно министр обороны и глава ФСБ станут первыми "козлами-отпущениями" на России.

Путин их считает виновными, поскольку ни один из них не смог реализовать блицкриг в отношении Украины в связи с неверной оценкой разведывательной информации, слабой работой агентуры влияния, недооценкой прочности ВСУ и ненадлежащей подготовкой росармии,

– отмечает Братчук.

В то же время секретарь Совета безопасности РФ Николай Патрушев, выступающий за продолжение войны против Украины, пытается занять их место в окружении российского диктатора. При этом он уже начал узурпировать вокруг себя власть.

Следующий удар ФСБ планирует нанести главнокомандующему войсками нацгвардии России Виктору Золотову. Именно бывший охранник Путина может стать еще одним "козлом отпущения" после отстранения группы Медведева от доступа к главе Кремля.

Медведев, понимая крах российской экономики, готовится к бегству. Его жена регулярно летает собственным самолетом в Дубае, куда вывозит капиталы и накопленное имущество,

сообщает Братчук.

Еще одной целью нового любимца Путина Патрушева называют Рамзана Кадырова. ФСБ очень недовольна им. Возможно, чеченских боевиков отправили в Украину для зачистки.

В ФСБ, понимая низкий уровень подготовки боевиков Кадырова к военным действиям, рассчитывают на потерю наиболее подготовленных его бойцов. Это также подтверждается недавними боями под Киевом, где чеченцы понесли потери. Кроме того, во время одного из боев российские военные целеустремленно расстреляли боевиков Кадырова на одной из позиций,

отмечает пресс-секретарь Одесской ОВА.

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Самым большим конкурентом Патрушев считает Василия Шестакова – друга Путина, президента Международной федерации самбо в РФ. По данным, попавшим в распоряжение Братчука, кремлевский диктатор видит своим преемником именно сына Шестакова. В то же время Патрушев хочет продвинуть на эту роль своего сына, поэтому и попытается дискредитировать семью Шестаковых.

Известно, что сейчас оба возможных преемника Путина работают в министерстве сельского хозяйства России: Патрушев-младший занимает должность министра, Шестаков младший является его заместителем.

Неудачи в Украине, недовольство российского олигархата и усиление противоречий в окружении уже сейчас заставляют Путина и приближенных к нему людей прорабатывать варианты его преемника, который мог бы предоставить гарантии безопасности Путину и приближенным к нему военным преступникам,

– заключает Сергей Братчук.

Похоже, нынешние российские власти надеются, что смена руководителей убережет их от ответственности. Но мы уверены, что этого не случится. А Путин и его муртады обязательно будут наказаны за совершенные преступления против Украины.

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