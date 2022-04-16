Из-за провокации россиян работаем на опережение, – глава ОВА об эвакуации из Харьковщины

Сейчас при эвакуации из Харьковской области постоянно меняют маршруты. Это нужно, чтобы предотвратить возможность любых провокаций.

В частности, власти опасаются возможного удара, как это было на вокзале Краматорска. Об этом глава Харьковской ОВА Олег Синегубов рассказал 16 апреля.

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Просят не останавливать эвакуацию

По словам чиновника, из Лозовой и Барвенкового на Изюмском направлении уже удалось выехать почти 40 тысячам жителей. Однако людей призывают не останавливать эвакуацию. Это ведь не только может спасти жизнь, но и облегчает работу наших защитников.

Учитывая провокации, которые совершали оккупанты в городе Краматорск, должны работать на опережение. Такое же сообщение было и по лозовскому вокзалу. Мы принимаем меры безопасности, меняем маршруты,

– сказал Синегубов.

Он добавил, что украинская сторона многократно инициировала открытие "зеленых коридоров" из Изюма и соседних населенных пунктов. Там сейчас есть деревни и городки, временно захваченные врагом. Однако россияне отказались согласовать безопасный вывоз мирных людей.

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