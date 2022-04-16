Зокрема, влада побоюється можливого удару, як це було на вокзалі Краматорська. Про це голова Харківської ОВА Олег Синєгубов розповів 16 квітня.

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Просять не зупиняти евакуацію

За словами посадовця, з Лозової та Барвінкового, що на Ізюмському напрямку, вже вдалося виїхати майже 40 тисячам жителів. Проте людей закликають не зупиняти евакуацію. Адже це не лише може врятувати життя, а й полегшує роботу наших захисників.

Враховуючи провокації, які чинили окупанти у місті Краматорськ, маємо працювати на випередження. Таке ж повідомлення було і щодо лозівського вокзалу. Ми вживаємо заходів безпеки, змінюємо маршрути,

– сказав Синєгубов.

Він додав, що українська сторона багато разів ініціювала відкриття “зелених коридорів” із Ізюма та сусідніх населених пунктів. Там зараз є села та містечка, які тимчасово захоплені ворогом. Проте росіяни відмовилися погодити безпечне вивезення мирних людей.

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