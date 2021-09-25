Из-за публикации "показаний" Бурбы: ВСК по "вагнеровцам" вызывает Бутусова

Председатель временной следственной комиссии Рады по "вагнеровцам" Марьяна Безуглая вызывает на заслушивание журналиста Юрия Бутусова. Причина – информация о "свидетельстве" экс-главы разведки Василия Бурбы.

Бутусов опубликовал вероятное содержание показаний бывшего начальника Главного управления разведки Минобороны Василия Бурбы. ВСК заслушала его в пятницу в режимном помещении.

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Безуглая отрицает слова Бутусова

Председатель ВСК заявила, что распространенная Бутусовым информация "не соответствует действительности". По ее словам, поскольку заседание подпадает под гостайну, информацию могли слышать только члены ВСК и Бурба.

Это уголовная ответственность. Не думаю, что Василий Васильевич будет давать фейковый вариант государственной тайны,

– сказала Безуглая.

Поэтому депутат вызвала Бутусова на заслушивание. Она отметила, что время и место сообщит.

Что говорил Бутусов

Юрий Бутусов заявил, что Бурба на допросе подтвердил под протокол все обстоятельства подготовки и провала спецоперации. Кроме того, экс-разведчик якобы "привел много новых деталей и фактов, подтверждающих измену и утечку информации в КГБ Беларуси с Офиса Президента".

По словам Бурбы, план спецоперации по захвату российских террористов якобы подписал министр обороны Андрей Таран. Провал произошел после совещания в кабинете президента Зеленского.

Приказ о переносе спецоперации дал глава Офиса Президента Андрей Ермак, а Бурба предупредил, что в результате может произойти провал, и нужно действовать быстро,

– утверждает Бутусов.

Когда Москва просила у Минска вернуть "вагнеровцев", Бурба якобы обратился к президенту с просьбой провести расследование возможной измены. Однако через 2 дня Бурбу уволили.

Кроме этого, на заседании он якобы подтвердил, что спецоперацию проводили совместно со спецслужбами НАТО.

Задержание "вагнеровцев" в Беларуси: что нужно знать

В июле 2020 года в Беларуси задержали 33 боевиков "Вагнера". Некоторые из них воевали на Донбассе за оккупантов.

Самопровозглашенный президент Беларуси Александр Лукашенко решил отдать "вагнеровцев" России. Хотя Киев просил об их экстрадиции.

СМИ начали писать, что вагнеровцы в Беларуси были частью операции украинских спецслужб, но якобы кто-то из Офиса Президента "слил" информацию.

Владимир Зеленский сначала все отрицал, потом признал, что это была операция Украины, но исходила от других стран.

Текст поста Марьяны Безуглой:

"Генерал" Бутусов написал свою версию, что вчера говорил на заседании ВСК В.Бурба. Информация не соответствует действительности. Источник указывается, как "по данным источников Цензор.Нет".

Источники?

Присутствовали члены ВСК и В.Бурба. Это единственные источники информации, о том, что было вчера. Заседание "грифованные". Подпадает под Закон о гостайне. Это уголовная ответственность.

Не думаю, что Василий Васильевич будет давать фейковый вариант государственной тайны.

Ренат Кузьмин? Трудно представить дружбу ОПЗЖ с Бутусовым, но почему бы и нет.

Если рассматривать как большую картину попыток ослабления Украины как государственного образования, то вполне логично даже такое объединение.

Единственная "сенсация" о "содержании" разговоров вчера вышла на телеграм-канале Страна.UA (основной сайт пророссийского издания заблокирован решением СНБО с 20 августа 2021)

Или же просто Бутусов взял и написал свою предыдущую версию, чтобы как-то, ну хоть как-то "прилепиться" к работе ВСК?

Кто он, свидетель, инструмент или сознательный агент российской спецоперации по дезинформации в Украине? Будем разбираться.

Вызываю Юрий Бутусов на заслушивание. Время и место будет сообщено. Пришло время ответственности за сказанное, сделанное и сломанное.