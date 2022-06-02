Из-за ракетного обстрела Львовщины задерживаются 12 поездов

Из-за ракетного удара по объекту транспортной инфраструктуры в Стрыйском районе Львовской области задерживается ряд поездов.

Следовательно, Укрзализныця сообщила о задержках ряда поездов, а также ситуации на станциях.

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Какие поезда задерживаются

№6 Ивано-Франковск – Запорожье

№18 Львов – Харьков

№37 Ужгород – Одесса

№ 13 Киев – Солотвино

№ 45 Ужгород – Харьков

№ 96 Рахов – Киев

№ 95 Киев – Рахов

№ 1 Ивано-Франковск – Харьков

№ 43 Ивано-Франковск – Киев

№ 14 Солотвино – Киев

№38 Одесса – Ужгород

№ 25 Рахов – Одесса

№29 Киев – Ужгород

Также сегодня, 2 июня, до станции Стрый будут ограничены маршруты нескольких пригородных поездов:

№ 6155 Львов – Лавочное

№ 6187 Львов – Мукачево

№ 6189 Львов – Лавочное Чоп (в обратном направлении – к ст. Лавочное)

Кроме того, в УЗ отметили, что в течение дня не будет курсировать поезд №829/830 Львов – Ужгород – Львов.

Ситуация полностью контролируемая, опасности для пассажиров и поездов нет, последствия повреждений ликвидируются,

– говорится в сообщении.

На станциях пассажиров будут кормить

Кроме того, железные дороги с партнерами уже организуют бесплатное горячее питание на больших станциях для пассажиров поездов с наибольшими задержками.

Главное о ракетном обстреле Львова

1 июня вечером во Львовской области россияне нанесли ракетный удар по объектам инфраструктуры – это железная дорога в Стрыйском и Самборском районах.

По предварительным данным, 5 человек травмированы . Масштабы повреждений уточняют

До этого взрывы во Львовской области раздавались в ночь на 17 мая – враг обстреливал железнодорожный объект в Новояворовской общине.

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