Из-за ракетного обстрела Львовщины задерживаются 12 поездов
Источник:Укрзализныця
Из-за ракетного удара по объекту транспортной инфраструктуры в Стрыйском районе Львовской области задерживается ряд поездов.
Следовательно, Укрзализныця сообщила о задержках ряда поездов, а также ситуации на станциях.
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Какие поезда задерживаются
- №6 Ивано-Франковск – Запорожье
- №18 Львов – Харьков
- №37 Ужгород – Одесса
- № 13 Киев – Солотвино
- № 45 Ужгород – Харьков
- № 96 Рахов – Киев
- № 95 Киев – Рахов
- № 1 Ивано-Франковск – Харьков
- № 43 Ивано-Франковск – Киев
- № 14 Солотвино – Киев
- №38 Одесса – Ужгород
- № 25 Рахов – Одесса
- №29 Киев – Ужгород
Также сегодня, 2 июня, до станции Стрый будут ограничены маршруты нескольких пригородных поездов:
- № 6155 Львов – Лавочное
- № 6187 Львов – Мукачево
- № 6189 Львов – Лавочное Чоп (в обратном направлении – к ст. Лавочное)
Кроме того, в УЗ отметили, что в течение дня не будет курсировать поезд №829/830 Львов – Ужгород – Львов.
Ситуация полностью контролируемая, опасности для пассажиров и поездов нет, последствия повреждений ликвидируются,
– говорится в сообщении.
На станциях пассажиров будут кормить
Кроме того, железные дороги с партнерами уже организуют бесплатное горячее питание на больших станциях для пассажиров поездов с наибольшими задержками.
Главное о ракетном обстреле Львова
- 1 июня вечером во Львовской области россияне нанесли ракетный удар по объектам инфраструктуры – это железная дорога в Стрыйском и Самборском районах.
- По предварительным данным, 5 человек травмированы . Масштабы повреждений уточняют
- До этого взрывы во Львовской области раздавались в ночь на 17 мая – враг обстреливал железнодорожный объект в Новояворовской общине.