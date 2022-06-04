Из-за российских атак вспыхнул деревянный скит Святогорской лавры
4 июня 2022 , 12:19Читати новину українською
Источник:Юрий Кочевенко
Россия продолжает обстреливать гражданские объекты по всей территории Украины. В этот раз под обстрел попал скит Святогорской лавры в Донецкой области.
Фотографию горящего деревянного скита опубликовал украинский военный Юрий Кочевенко.
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Это Всехсвятский скит Святогорской лавры. Она принадлежит Православной церкви московского патриархата.
"Очередное преступление российских варваров, для которых нет ничего святого", – написал Юрий Кочевенко.