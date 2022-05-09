Об этом рассказал офицер 95-й отдельной десантно-штурмовой бригады ВСУ Юрий Кочевенко. Он отметил, что Святогорская лавра принадлежит московскому патриархату.

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Россияне разрушили скит в Святогорской лавре

Защитник рассказал, что русские захватчики разбомбили Свято-Георгиевский скит.

Прицельным ударом россияне полностью уничтожили Георгиевский скит Свято-Успенской Святогорской лавры московского патриархата. Руина и смерть – это единственное, что несет "русский мир", даже тем, кто его ждал. Красивая церковь была, жаль,

– добавил Кочевенко.

Офицер отметил, что оккупанты знали, куда стреляли, и сознательно разрушили храм собственного патриархата.

Смотрите видео, как захватчики разбили церковь УПЦ МП:

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Захватчики уничтожают жилые дома, церкви и больницы: коротко

Только за первую неделю после циничного вторжения России в Украину захватчики нанесли ущерб нашему государству на 100 миллиардов долларов. По состоянию на 15 апреля эта сумма выросла до 1 триллиона.

Министр здравоохранения Виктор Ляшко рассказал, что оккупанты полностью уничтожили 22 больницы. Еще 308 медучреждений имеют разную степень повреждений. Разбомбленные здания восстановить невозможно – вместо них нужно строить новые.

Особенно беспощадно враги обстреливали Мариуполь. Они пытались практически стереть его с лица земли. Кроме сотен жилых домов, захватчики разрушили один из корпусов городской больницы №1. В результате обстрела заживо сгорели почти 50 человек.

Кремлевские пропагандисты часто аргументируют величие страны-террористки мифической победой над нацистами 77 лет назад. Однако военные русской армии презирают горе, которое принесла война для мира, в частности для СССР.

На Запорожье они уничтожили Стеллу памяти умерших военных за годы Второй мировой войны. На этом монументе была надпись "Не повторится это никогда".

Смотрите фото разрушенного скита в Святогорской лавре / Фото SPRAVDI

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