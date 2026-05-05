Из-за российских ударов 5 мая погибли 27 человек, по меньшей мере 120 – ранены, – Клименко

Россия в течение суток 5 мая нанесла ряд ударов по меньшей мере пяти областям Украины. В результате этого пострадали более 100 человек, также известно о десятках погибших среди гражданского населения.

Соответствующую информацию сообщил министр внутренних дел Украины Игорь Клименко.

Сколько людей погибло из-за атаки?

Министр сообщил, что под российским ударом оказались Сумская, Черниговская, Одесская, Херсонская, Днепропетровская, Запорожская, Донецкая и Харьковская области. В большинстве из них уже заканчивают аварийно-спасательные работы.

По его словам, к подобным работам привлекали все необходимые подразделения полиции и спасателей. По имеющимся данным, из-за сегодняшних российских ударов в целом погибли по меньшей мере 27 человек, еще 120 человек получили ранения.

Только в Запорожье россияне в один момент убили авиабомбами 12 гражданских лиц. В результате вечернего удара по Днепру 4 человека погибли и 16 получили ранения. Искренние соболезнования семьям погибших и скорейшего выздоровления пострадавшим,

– написал он.

Справочно. В Запорожье, как сообщила секретарь городского совета Регина Харченко, в среду, 6 мая, будет объявлен День траура по жертвам, погибших из-за российского обстрела беспилотниками и авиационными бомбами.

По данным МВД, россияне атаковали улицы городов, продуктовые склады, многоэтажные дома, почтовые отделения и даже подразделения спасателей. Также атакам подверглись объекты энергетики и железнодорожная инфраструктура.

Согласно обнародованной информации, в Херсонской и Полтавской областях, в частности были целенаправленные удары по подразделениям ГСЧС и медикам. К ликвидации последствий привлекали десятки пожарных автомобилей и роботизированную технику.

"Работают взрывотехники и верхолазы, кинологи и следователи, рядом с пострадавшими – психологи. Несмотря на воздушные тревоги и опасность повторных ударов", – отметил министр внутренних дел в своей новой публикации.

Что было под атакой в течение дня?

Вечером с помощью трех фугасных авиабомб Россия ударила по центру Краматорска Донецкой области. В результате этого погибли 6 человек, количество раненых недавно возросло до по меньшей мере 12, были пожары.

КАБами и дронами россияне также атаковали Запорожье, под прицелом была гражданская инфраструктура, на местах поражений возникали пожары. Над городом поднимался густой черный дым, в сети обнародовали соответствующие кадры.