Из-за российской агрессии в Украине погибли 208 детей

В Офисе Генерального прокурора сообщили, что в Украине уже погибли 208 детей из-за вооруженной агрессии России

Согласно информации, более 594 ребенка пострадали из-за войны России против Украины. Из них погибли – 208, а ранены – 386.

Важно Россияне заставили как минимум 8 украинских детей быть их информаторами

Однако цифра может измениться, ведь нет точной информации с мест ведения активных боевых действий, а также с временно оккупированных и освобожденных территорий.

В Генпрокуратуре назвали количество погибших детей по областям:

Донецкая – 120,

Киевская – 113,

Харьковская – 91,

Черниговская – 66,

Херсонская – 44,

Николаевская – 41,

Луганская – 37,

Запорожская – 25,

Сумская – 17,

Киев – 16,

Житомирская – 15.

Также известно, что из-за обстрелов российскими военными в Украине повреждено 1141 учебное заведение, из них 99 разрушены полностью.

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