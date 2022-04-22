Из-за российской агрессии в Украине погибли 208 детей

22 апреля 2022 , 08:52
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Источник:

Офис Генерального прокурора

В Офисе Генерального прокурора сообщили, что в Украине уже погибли 208 детей из-за вооруженной агрессии России

Согласно информации, более 594 ребенка пострадали из-за войны России против Украины. Из них погибли – 208, а ранены – 386.

Важно Россияне заставили как минимум 8 украинских детей быть их информаторами

Однако цифра может измениться, ведь нет точной информации с мест ведения активных боевых действий, а также с временно оккупированных и освобожденных территорий.

В Генпрокуратуре назвали количество погибших детей по областям:

  • Донецкая – 120,
  • Киевская – 113,
  • Харьковская – 91,
  • Черниговская – 66,
  • Херсонская – 44,
  • Николаевская – 41,
  • Луганская – 37,
  • Запорожская – 25,
  • Сумская – 17,
  • Киев – 16,
  • Житомирская – 15.

Также известно, что из-за обстрелов российскими военными в Украине повреждено 1141 учебное заведение, из них 99 разрушены полностью.

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Автор: Марія Лелека