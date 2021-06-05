Из-за съемок в оккупированном Крыму: Украина запретила въезд 5 иностранцам

Украина запретила въезжать на территорию Украины 5 иностранцам. Причина в том, что они принимали участие в съемках фильма во временно оккупированном Россией Крыму.

В представительстве президента Украины в АРК рассказали, что они создают угрозу национальной безопасности.

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Иностранцам запретили въезд в Украину на несколько лет

Минкульт внес 3 граждан России и 2 граждан Польши в перечень лиц, которые создают угрозу национальной безопасности в мае 2021 года.

Говорится о том, что они:

участвовали в съемке в Севастополе военной драмы "Небо" о российских военных в войне в Сирии;

и в так называемом "международном музыкальном фестивале "Дорога на Ялту".

Кроме того, СБУ запретила этим иностранцам въезжать на территорию Украины в течение 3 лет. Это решение Министерства культуры и информационной политики Украины и СБУ – реакция и на обращение представительства президента Украины в АРК.

Последние новости о лицах, создающих угрозу нацбезопасности Украины

В конце апреля известный российский рэпер Morgenshtern попал в "черный список" Минкульта. Его признали лицом, которое создает угрозу нацбезопасности государства.

Перед тем в список внесли 6 создателей российского фильма о Крыме.

Всего в списке лиц, которые создают угрозу нацбезопасности Украины, находятся 199 человек.

Фильм с рабочим названием "Небо" снимали осенью 2020 года в заброшенном санатории близ Морского. Там говорится о событиях 2015 года, когда Турция сбила российский бомбардировщик Су-24М, который нарушил ее границы.