Из-за "Северного потока-2" и Навального: США ввели новые санкции против России
Источник:Государственный департамент США
Соединенные Штаты ввели новые санкции против России 20 августа. Ограничения касаются строительства газопровода "Северный поток-2" и отравления оппозиционера Алексея Навального.
В санкционный список попали как физические лица, так и одно судно. Соответствующее сообщение обнародовал Государственный департамент США.
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США ввели новые санкции против России
Вашингтон 20 августа ввел санкции в отношении двух российских граждан и судов, которые связаны с проектом "Северного потока-2". Оба корабля, причастные к строительству, будут считаться заблокированной собственностью одного из лиц, против которых вводят ограничения.
В Госдепе США не обнародовали имена и названия судов, попавших в "черный список". В официальном заявлении также говорится, что Штаты продолжают выступать против газопровода.
Несмотря на это, мы продолжаем сотрудничать с Германией и другими союзниками и партнерами по уменьшению рисков, которые создает трубопровод для Украины и прифронтовых стран НАТО и ЕС,
– указано в сообщении.
США также продолжают противостоять вредоносной российской деятельности. В частности в энергетической сфере.
Белый дом также в очередной раз отреагировал на отравление Алексея Навального. Под экономические санкции попали 9 граждан России и 2 российские организации. Среди тех, против кого применили ограничения:
- Институт криминалистики ФСБ;
- Институт экспериментальной медицины.
В перечень попали и ряд офицеров ФСБ, а также специалист по химическому оружию. "Отравление Навального было шокирующим нарушением международных норм, которые запрещают использовать химическое оружие. И это стало частью длительной кампании, направленной на борьбу с оппозицией", – заявил директор Управления по контролю за иностранными активами.
Недавние санкции США против России
- 10 августа США ввели санкции против 3 российских компаний: "Пульсар", Charter Green Light Moscow и Asia-Invest LLC.
- Ограничения предусматривают запрет заключать с этими фирмами контракты по закупке товаров и технологий. Также им запрещена помощь от госструктур, продажа оружия, выдача лицензий на приобретение товаров – тех, которые попадают под действие экспортного контроля.
- Также в июле Министерство торговли США внесли в санкционный список 34 иностранные компании, среди которых производители из Китая и России. Ограничения ввели из-за попыток поставок американских электронных компонентов, которые могут использовать для российских оборонных программ.