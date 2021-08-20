Из-за "Северного потока-2" и Навального: США ввели новые санкции против России

Соединенные Штаты ввели новые санкции против России 20 августа. Ограничения касаются строительства газопровода "Северный поток-2" и отравления оппозиционера Алексея Навального.

В санкционный список попали как физические лица, так и одно судно. Соответствующее сообщение обнародовал Государственный департамент США.

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США ввели новые санкции против России

Вашингтон 20 августа ввел санкции в отношении двух российских граждан и судов, которые связаны с проектом "Северного потока-2". Оба корабля, причастные к строительству, будут считаться заблокированной собственностью одного из лиц, против которых вводят ограничения.

В Госдепе США не обнародовали имена и названия судов, попавших в "черный список". В официальном заявлении также говорится, что Штаты продолжают выступать против газопровода.

Несмотря на это, мы продолжаем сотрудничать с Германией и другими союзниками и партнерами по уменьшению рисков, которые создает трубопровод для Украины и прифронтовых стран НАТО и ЕС,

– указано в сообщении.

США также продолжают противостоять вредоносной российской деятельности. В частности в энергетической сфере.

Белый дом также в очередной раз отреагировал на отравление Алексея Навального. Под экономические санкции попали 9 граждан России и 2 российские организации. Среди тех, против кого применили ограничения:

Институт криминалистики ФСБ;

Институт экспериментальной медицины.

В перечень попали и ряд офицеров ФСБ, а также специалист по химическому оружию. "Отравление Навального было шокирующим нарушением международных норм, которые запрещают использовать химическое оружие. И это стало частью длительной кампании, направленной на борьбу с оппозицией", – заявил директор Управления по контролю за иностранными активами.

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