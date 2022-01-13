Из-за шквального ветра в 8 областях Украины объявили штормовое предупреждение

Синоптики предупреждают о мощных ветрах в 8 областях Украины. Из-за этого там объявили штормовое предупреждение.

В части регионов 13 января ухудшится погода. В частности, украинцам будет докучать сильный ветер.

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Шквальные ветры в Украине

Синоптики прогнозируют днем 13 января в западных областях порывы ветра до 15 – 20 метров в секунду. Из-за этого там объявили І уровень опасности – желтый.

Мощные ветры будут дуть в таких областях:

Львовской,

Тернопольской,

Волынской,

Ровненской,

Закарпатской,

Черновицкой,

Ивано-Франковской,

Хмельницкой.



Сильные ветры прогнозируют в 8 областях / Карта Укргидрометцентра

Прогноз погоды в Украине на 13 января

Украинцы пережили самую холодную ночь в сезоне, местами температура опускалась ниже -20 градусов. В горном селе Верхний Яловец, в Черновицкой области, утром 13 января зафиксировали температуру воздуха в -28 градусов.

Однако день будет более теплым. В среднем столбики термометров будут достигать -1...+1 градуса на Западе и Севере, немного холоднее будет на Востоке и Юге – от -2 до -10 градусов.

В части западных и северных областей могут пройти снег и мокрый снег.

Обратите внимание – что делать, если вы потерялись в зимних горах: смотрите видео