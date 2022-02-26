Из-за слабого сигнала сирены в Луцке будут звонить в колокола церквей
26 февраля 2022 , 14:15Читати новину українською
Источник:фейсбук Игоря Полищука
В Луцке во время включения системы оповещения все церкви, имеющие колокола, будут усиленно бить в набат. Все из-за слабого сигнала сирен.
Об этом сообщил городской голова города Игорь Полищук. По его словам, особенно актуальна проблема слабого сигнала системы оповещения в селах.
Важно Спасатели объяснили, как действовать, когда раздается сирена
Кроме этого, он заявил, что подвальные и полуподвальные помещения церквей могут использоваться как укрытие.
Все адреса укрытий будут добавлены в общий перечень на сайте горсовета. Адреса:
- Свято-Троицкий кафедральный собор, нижний храм (ул. Градный Спуск,1);
- Храм Благовещения Пресвятой Богородицы (пр-т Соборности, 8А) ;
- Крестовозвиженская церковь (крипта) (ул. Данила Галицкого, 2);
- Собор Всех Святых Земли Волынской (пр-т Соборности, 36);
- Свято-Благовещенский храм (ул. Конякина, 1в);
- Свято-Крестовоздвиженский храм (ул. Теремновская, 96а);
- Храм Холмской иконы Божией Матери (пр-т воли, 24);
- Свято-Николаевский храм (ул. Владимирская, 104Д);
- Монастырь Святого Василия Великого (ул. Карпенка-Карого, 5);
- Кафедральный костел Святых апостолов Петра и Павла, подземелье костела (ул. Кафедральная, 6);
- Церковь "Христа Спасителя" (ул. Воронихина, 14а);
- Церковь "Вифания" (ул. Боженко, 2В);
- Церковь "Спасение" (с. Подгайцы, ул Дубновская, 1В);
- Церковь Святой Троицы (ул. Героев УПА, 80);
- "Дом Евангелия"-Кирха (подвальное помещение) ул. Караимская, 16);
- Церковь "Возрождение" (подвальное помещение) пр-т Соборности, 26а);
- Церковь "Новая Жизнь" (полуподвальное помещение) ул. Конякина, 15а);
- Церковь "Фимиам" (подвальное помещение) ул. Станиславского, 15а);
- Церковь "Источник благодати" (подвальное помещение) ул. Черновола 44 (офис 110).
Подписывайтесь на телеграм 24 канала, чтобы оперативно узнавать важные новости.