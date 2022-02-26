Из-за слабого сигнала сирены в Луцке будут звонить в колокола церквей

26 февраля 2022 , 14:15
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Источник:

фейсбук Игоря Полищука

В Луцке во время включения системы оповещения все церкви, имеющие колокола, будут усиленно бить в набат. Все из-за слабого сигнала сирен.

Об этом сообщил городской голова города Игорь Полищук. По его словам, особенно актуальна проблема слабого сигнала системы оповещения в селах.

Важно Спасатели объяснили, как действовать, когда раздается сирена

Кроме этого, он заявил, что подвальные и полуподвальные помещения церквей могут использоваться как укрытие.

Все адреса укрытий будут добавлены в общий перечень на сайте горсовета. Адреса:

  • Свято-Троицкий кафедральный собор, нижний храм (ул. Градный Спуск,1);
  • Храм Благовещения Пресвятой Богородицы (пр-т Соборности, 8А) ;
  • Крестовозвиженская церковь (крипта) (ул. Данила Галицкого, 2);
  • Собор Всех Святых Земли Волынской (пр-т Соборности, 36);
  • Свято-Благовещенский храм (ул. Конякина, 1в);
  • Свято-Крестовоздвиженский храм (ул. Теремновская, 96а);
  • Храм Холмской иконы Божией Матери (пр-т воли, 24);
  • Свято-Николаевский храм (ул. Владимирская, 104Д);
  • Монастырь Святого Василия Великого (ул. Карпенка-Карого, 5);
  • Кафедральный костел Святых апостолов Петра и Павла, подземелье костела (ул. Кафедральная, 6);
  • Церковь "Христа Спасителя" (ул. Воронихина, 14а);
  • Церковь "Вифания" (ул. Боженко, 2В);
  • Церковь "Спасение" (с. Подгайцы, ул Дубновская, 1В);
  • Церковь Святой Троицы (ул. Героев УПА, 80);
  • "Дом Евангелия"-Кирха (подвальное помещение) ул. Караимская, 16);
  • Церковь "Возрождение" (подвальное помещение) пр-т Соборности, 26а);
  • Церковь "Новая Жизнь" (полуподвальное помещение) ул. Конякина, 15а);
  • Церковь "Фимиам" (подвальное помещение) ул. Станиславского, 15а);
  • Церковь "Источник благодати" (подвальное помещение) ул. Черновола 44 (офис 110).

 

 

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Автор: Юлія Гілей