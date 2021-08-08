Одесситы, опечаленные смертью Александра Ройтбурда, продолжают нести цветы под здание музея. В здание приходят все, кого расстроила и шокировала смерть художника.

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Стала известна предварительная дата прощания с Ройтбурдом

Пока люди чтят память художника, который умер утром, 8 августа, в местных СМИ появились предварительные даты прощания с Александром Ройтбурдом. Вероятнее всего, проведут художника в последний путь 11 или 12 августа. Точную дату и время сообщат позже.

В это время двор Одесского художественного музея стал мемориалом памяти художника, на котором появляется все больше и больше цветов.



В Одессе люди несут цветы под здание художественного музея / Фото" Думская"

Также фанаты творчества художника выражают свои соболезнования на странице Одесского художественного музея в фейсбуке.



Пользователи соцсетей продолжают выражать соболезнования по поводу смерти Александра Ройтбурда / Скриншоты со страницы музея в фейсбуке

Смерть Александра Ройтбурда: главное

Известный художник и глава Одесского художественного музея Александр Ройтбурд умер утром 8 августа 2021 года от продолжительной болезни.

В своем последнем интервью художник рассказывал, что он плохо спит и ходит. На фото было заметно, что Ройтбурд измотан и похудел.

Министр культуры и информационной политики Александр Ткаченко заявил, что в память о художнике в Одессе могут создать музей современного искусства, о котором мечтал Александр Ройтбурд.

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