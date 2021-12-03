Из-за снегопада на Прикарпатье скорая не смогла выехать из больницы: видео

Снегопады накрыли ряд областей Украины, в том числе и Ивано-Франковскую. Из-за сильных осадков из Долинской центральной районной больницы не могла выехать скорая.

Такую информацию сообщили в фейсбуке. Очевидцы возмущены, ведь карета скорой помощи не могла выехать в течение около 30 минут.

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Об инциденте рассказали местные

Соответствующее видео в социальной сети опубликовал долинчанин Андрей Григоришин. Он рассказал, что инцидент произошел 3 декабря в 8:10, и иронично добавил, что "зима пришла неожиданно". В комментариях к записи местные жители обвиняют в том, что такое произошло, местные власти и коммунальные службы.

Как скорая пытается уехать в Долине: смотрите видео

Украину накрыли снегопады

Синоптики предупредили, что 3 декабря Украину накроет непогода, прогнозируют сильный снег и метели. Осадки могут привести и к гололеду на дорогах. В Закарпатской, Львовской и Ивано-Франковской областях прогнозируют также налипание мокрого снега. Спасатели предостерегли, что погодные условия могут осложнить движение транспорта на дорогах. Украинцев призвали быть как можно осторожнее на улице.

Также в ГСЧС предупредили, что в Карпатах может произойти сход лавин. Поэтому путешественникам советуют оставаться дома. Но если таки решились идти в гору, то соблюдать все правила безопасности во время похода. Кроме этого, важно объективно оценивать собственные силы и физическое состояние.