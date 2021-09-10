Из-за учений с Россией: Украина усилила контроль за границей с Беларусью

Госпогранслужба пристально контролирует участок границы с Беларусью. Ведь 10 сентября там стартовали совместные с Россией военные учения.

В ГПСУ заверили, что обстановка на этом направлении остается спокойной. Мол, все пункты пропуска продолжают работать в штатном режиме.

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В ведомстве подчеркнули, что обеспечивают усиленную охрану государственного рубежа. Для этого привлекли все необходимые ресурсы, в частности – специальные подразделения. Пограничники исследуют всю актуальную информацию и сотрудничают с подразделениями ВСУ и другими структурами.

Государственную границу круглосуточно патрулируют:

наряды со служебными собаками;

пограничная авиация;

катера Госпогранслужбы – на водных участках;

также ведется мониторинг с постов наблюдения.

Как подчеркнули в Государственной пограничной службе, упомянутые меры проводят, чтобы предотвратить возможные правонарушения и не допустить провокаций или нестандартных ситуаций и незаконного пересечения границы.

Военные учения у границ Украины

Отметим, что Россия и Беларусь в пятницу, 10 сентября, начали совместные военные учения "Запад-2021". Их проводят, в частности, на полигонах в Нижегородской и Воронежской областях, расположенных вблизи границы с Украиной.

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По данным российского министерства обороны, в учениях принимают участие около 200 тысяч военных (из них 12,8 тысяч – на территории Беларуси), более 80 самолетов и вертолетов, до 760 единиц боевой техники и до 15 кораблей.