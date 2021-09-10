У ДПСУ запевнили, що обстановка на цьому напрямку залишається спокійною. Мовляв, усі пункти пропуску продовжують працювати у визначеному режимі.

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У відомстві наголосили, що забезпечують посилену охорону державного рубежу. Для цього залучили усі необхідні ресурси, зокрема – спеціальні підрозділи. Прикордонники досліджують всю актуальну інформацію та співпрацюют з підрозділами ЗСУ та іншими структурами.

Державний кордон цілодобово патрулюють:

наряди зі службовими собаками;

прикордонна авіація;

катери Держприкордонслужби – на водних ділянках;

на водних ділянках; також ведеться моніторинг з постів спостереження.

Як підкреслили у Державній прикордонній службі, згадані заходи проводять, аби запобігти можливим правопорушенням й не допустити провокацій чи нестандартних ситуацій та незаконного перетину кордону.

Військові навчання біля кордонів України

Зазначимо, що Росія і Білорусь у п'ятницю, 10 вересня, розпочали спільні військові навчання "Захід-2021". Їх проводять, зокрема, на полігонах у Нижньогородській і Воронезькій областях, розташованих поблизу кордону з Україною.

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За даними російського міністерства оборони, у навчаннях беруть участь приблизно 200 тисяч військових (з них 12,8 тисяч – на території Білорусі), понад 80 літаків та вертольотів, до 760 одиниць бойової техніки та до 15 кораблів.