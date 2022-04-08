Из-за угрозы ракетного удара в Одессе усилили комендантский час
Источник:телеграм "Одеса. Офіційно"
В Одессе сообщили об угрозе предполагаемого ракетного удара 10 апреля. Поэтому в городе вводят усиленный комендантский час.
Такое распоряжение дал глава Одесской областной военной администрации Максим Марченко.
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На территории Одессы и Одесской области комендантский час будет введен с 21:00 9 апреля до 6:00 11 апреля 2022 года. В этот период людям нельзя находиться на улицах и других общественных местах без специально выданных пропусков и удостоверений.
Марченко попросил одесситов и жителей области с пониманием отнестись к введенным ограничениям и не нарушать их.
Это необходимо, прежде всего, для вашей безопасности, чтобы сохранить вашу жизнь, потому что последствия могут быть роковыми.
– отметил глава Одесской ОВА.
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