Из-за Украины: Япония замораживает активы 3 банков Беларуси
11 марта 2022 , 08:21Читати новину українською
Источник:МИД Японии
Правительство Японии ввело санкции против 3 белорусских банков. Такое решение одобрили из-за участия Беларуси в войне против Украины.
Беларусь позволяет России использовать свою территорию для нападения на Украину. Поэтому фактически она также воюет с нашим государством.
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С учетом нынешней международной ситуации, что касается Украины, кабинет министров одобрил замораживание активов для конкретных банков Беларуси,
– заявили в министерстве иностранных дел Японии.
Санкции вступают в силу 10 апреля. Они касаются:
- Билагропромбанка,
- банка "Дабрабут",
- Банка развития Республики Беларусь.
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