От внезапной болезни умер ветеран "Азова" из Прикарпатья Игорь Ганькулич
Источник:"Азов"
От внезапного недуга умер старший солдат полка "Азов" Игорь Ганькулич. Бойцу было 38 лет, у него осталась жена и двое детей.
О тяжелой потере собрата с позывным "Ганчик" сообщили собратья из его родного полка.
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"Ганчик" всегда старалась быть полезным
Военные подчеркнули, что Игорь никогда не прятался и брался за любое задание.
Всегда старался быть полезным. Мы все запомним его как всегда веселого, простого и откровенного друга,
– вспоминают в "Азове".
У Игоря Ганькулича осталась жена и двое детей.24 канал выражает искренние соболезнования родным и близким умершего защитника.
Что известно об Игоре Ганькуличе
- Защитник родился в 1982 году в селе Пнив на Ивано-Франковщине.
- Всю жизнь Игорь был патриотом и националистом, поэтому после начала войны на Востоке сразу пошел в добровольцы.
- Служил Ганькулич в 5-ом батальоне территориальной обороны "Прикарпатье".
- В "Азове" служил с 2016 года – сначала в минометном дивизионе, а затем и в минометной батарее 1-го батальона.
- Участвовал во многих операциях подразделения, в частности был в Марьинке и Красногоровке.
Смотрите фото с Игорем Ганькуличем / Фото "Азова":
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