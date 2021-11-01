От внезапной болезни умер ветеран "Азова" из Прикарпатья Игорь Ганькулич

От внезапного недуга умер старший солдат полка "Азов" Игорь Ганькулич. Бойцу было 38 лет, у него осталась жена и двое детей.

О тяжелой потере собрата с позывным "Ганчик" сообщили собратья из его родного полка.

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"Ганчик" всегда старалась быть полезным

Военные подчеркнули, что Игорь никогда не прятался и брался за любое задание.

Всегда старался быть полезным. Мы все запомним его как всегда веселого, простого и откровенного друга,

– вспоминают в "Азове".

У Игоря Ганькулича осталась жена и двое детей.

Что известно об Игоре Ганькуличе

Защитник родился в 1982 году в селе Пнив на Ивано-Франковщине.

Всю жизнь Игорь был патриотом и националистом, поэтому после начала войны на Востоке сразу пошел в добровольцы.

Служил Ганькулич в 5-ом батальоне территориальной обороны "Прикарпатье".

В "Азове" служил с 2016 года – сначала в минометном дивизионе, а затем и в минометной батарее 1-го батальона.

Участвовал во многих операциях подразделения, в частности был в Марьинке и Красногоровке.

24 канал выражает искренние соболезнования родным и близким умершего защитника.

Смотрите фото с Игорем Ганькуличем / Фото "Азова":

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