Из-за войны Благодатный огонь впервые не доставляли в Украину самолетом

Благодатный огонь на территорию Украины не доставляли самолетом. Из-за войны это сдучилось впервые.

Однако его удалось транспортировать на автомобиле. Об этом сказал первый заместитель начальника Департамента патрульной полиции Алексей Белошицкий в эфире национального марафона, сообщает 24 канал.

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"В этом году (2022 – 24 канал) впервые Благодатный огонь не прилетел в нашу страну на самолете", – подчеркнул Белошицкий.

Патрульная полиция доставляет Благодатный огонь по Украине

По его словам, огонь был передан транспортом от границы . Патрульная полиция обеспечивает его доставку во все уголки Украины.

"Все города буквально через несколько часов получат огонь, который зажгут во всех уголках нашего государства", – заметил Белошицкий.

Напомним, что в канун Пасхи, 23 апреля, в Иерусалиме сошел Благодатный огонь . Торжественная церемония прошла в Храме Воскресения Христова.

Обратите внимание – в Иерусалиме сошел Благодатный огонь: смотрите видео