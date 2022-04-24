Однак його вдалось транспортувати автомобілем. Про це сказав перший заступник начальника Департаменту патрульної поліції Олексій Білошицький в ефірі національного марафону, повідомляє 24 канал.

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"В цьому році (2022 – 24 канал) вперше Благодатний вогонь не прилетів до нашої країни літаком", – наголосив Білошицький.

Патрульна поліція доставляє Благодатний вогонь Україною

За його словами, вогонь передали транспортом від кордону. Патрульна поліція забезпечує його доставлення в усі куточки України.

"Всі міста буквально через кілька годин отримають вогонь, який запалять в усіх куточках нашої держави", – зауважив Білошицький.

Нагадаємо, що напередодні Великодня, 23 квітня, в Єрусалимі зійшов Благодатний вогонь. Урочиста церемонія відбулася у Храмі Воскресіння Христового.

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