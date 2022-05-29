из-за войны выплаты для некоторых переселенцев отменят

С мая в Украине отменят выплаты определенным категориям украинцев, внутренне перемещенных лиц. Выплаты будут получать только переселенцы, которые проживают в зоне проведения боевых действий, и они не могут вернуться домой.

Об этом заявила министерша социальной политики Марина Лазебная в эфире общеукраинского информационного марафона, передает 24 канал.

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Таким образом выплаты будут получать те переселенцы, которые:

проживают в зоне проведения боевых действий и они не могут вернуться домой.

имеют поврежденные дома.

Очень много людей, которые два месяца находились в наших безопасных регионах, возвращаются домой, возвращаются к работе, за что мы их благодарим. Так вот, таким людям выплаты будут прекращаться с мая,

– сообщила министерша.

Оформить помощь можно через приложение "Действие"

Кроме этого, единовременную помощь могут получить лица, эвакуируемые из районов проведения боевых действий. Такие выплаты производит "Укрзалізниця". А также единовременную помощь от местных властей получают лица, проживающие в деоккупированных регионах.

Министерство цифровой трансформации возобновило комплексную услугу для внутриперемещенных лиц в "Действии". Теперь украинцы снова могут оформить справку внутренне перемещенного лица и социальные выплаты для себя и своих детей онлайн.

Следует отметить, что перечень таких общин утверждает Министерство по реинтеграции временно оккупированных территорий при согласовании Министерства обороны Украины. Актуальный перечень можно найти по ссылке .

Пособие на проживание для этих категорий внутри перемещенных лиц предоставляется в следующих размерах:

для лиц с инвалидностью и детей – 3000 гривен;

для других лиц – 2000 гривен.

Украинцы возвращаются домой

Советник министра внутренних дел Украины Виктор Андрусив рассказал, что за время этой активной фазы войны из Украины выехало более 7,6 миллиона украинцев, а вернулись – 4,8 миллиона . Это очень хороший показатель, который нивелирует риск, о котором все так активно говорили, мол – украинцы уже не вернутся домой.

По словам советника Монастырского, в столице снова пробки, снова трудно припарковать авто в центре города – возвращение людей очень чувствуется. Даже если принять во внимание Харьков – около недели его не обстреливали и харьковчане за это время так же массово возвращались в город.

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