Конец двойным пенсиям: на оккупированном Донбассе начали проклинать Путина из-за войны

Институт получения российских и украинских пенсий на оккупированных частях Донецкой и Луганской областей заложился еще в далеком 2014-м году. Фактически с момента захвата Востока захватчики не жалели денег для откровенного подкупа местных жителей.

Полагались рашисты во многом именно на пенсионеров, ведь именно старики легче всего попадали под действие боевой пропаганды, по приказу были способны выходить на улицы и вести себя крайне агрессивно, а также служить живым щитом для оккупантов и боевиков. Из пожилых лиц состоял костяк гражданских группировок, которых отправляли для блокирования украинской техники на Донбассе, а также использовали как массовку для прикрытия захватывавших админздания боевых подразделений.

Смотрите также Проверки в банках возобновляют: почему ВПЛ и пенсионерам могут заблокировать счета

Лояльность и любовь к стране-оккупанту со стороны таких персонажей обеспечивали не только с помощью сумасшедших сюжетов на телевидении, но и банальным подкупом – возможностью оформить пенсию "как в России".

Псевдопереселенцы – отдельная каста

Многие пенсионеры, попавшие под влияние рашистской пропаганды, и оказавшиеся под оккупацией, охотно воспользовались такой опцией. Впрочем, благодаря захватчикам, они и не забыли о нарративе "Украина нам должна", поэтому требовали еще и соцвыплаты от государства, против которого выступали.

Для официального Киева в 2014 году ситуация была крайне напряженной: отказаться платить пенсии собственным гражданам приравнивалось к окончательному выбыванию из борьбы за их умы. К тому же еще в начале войны мир не признавал ОРДЛО временно оккупированной россиянами территорией, поэтому де-юре Украина должна была обеспечивать людей всем необходимым. Обслуживать же банкоматы и развозить наличные деньги в почтовые отделения на неподконтрольной территории было совершенно нереально: разнообразные банды мгновенно организовывали налеты на инкассаторов, отбирали деньги и забирали автомобили.

Так что единственным правильным решением был отказ от наличных денег. Для этого пенсионерам приходилось выезжать в подконтрольные города и оформлять себе банковские карты. А поскольку государство еще оказывало поддержку внутренне перемещенным лицам, практически каждый оформлял себе эти выплаты. Чтобы получать небольшие деньги, ВПЛ должны раз в определенный период времени подтверждать то, что они не живут на оккупированных территориях. Кто-то из жителей так называемых "ДНР" и "ЛНР" ездил на такие проверки лично, кто-то – давал взятки работникам управлений защиты и социального обеспечения и надолго забывал о проблеме. Так или иначе, с 2014 года на Украине появилась отдельная каста людей – псевдопереселенцы. Абсолютное их большинство получало двойные пенсии и помощь от государства для того, чтобы встать на ноги после бегства из оккупированных городов. И именно поэтому такие лица отнюдь не хотели, чтобы развязанная рашистами война заканчивалась, потому что получать двойную пенсию им очень нравилось.

Донецк – Ростов – Брест – Люблин – Львов

До 24 февраля 2022 года буквально каждый день через пункты пропуска сквозь линию разграничения сновали забитые людьми маршрутки. Такие перевозки настолько пользовались популярностью, что под них создавали отдельные фирмы. У водителей было несколько номеров – "республиканские" и украинские. Их знали на блокпостах, могли пропустить без очереди или проверки.

Классическими пассажирами таких перевозчиков были либо пенсионеры, либо так называемые бегунки – лица, которые за определенный процент снимали деньги с банковских карт, возили в "ДНР" и "ЛНР" украинские продукты, а также решали определенные проблемы клиентов. Например – без присутствия личности вклеивали фотографию человека в украинский паспорт или оформляли заграничный, доставали украинское свидетельство о рождении и т.д.

Впрочем, с началом полномасштабного вторжения многомиллионный бизнес перевозок людей с оккупированных территорий на свободную землю и обратно переформатировался сам собой. Вместо привычных маршрутов Донецк – Мариуполь, Горловка – Бахмут или Луганск – Северодонецк автобусы начали курсировать на Запад Украины. Псевдопереселенцы и пенсионеры стали ездить через Россию, Беларусь и Польшу, чтобы хотя бы раз в полгода снять наличные. Для большинства пожилых людей подобное путешествие стало невозможным не только из-за его стоимости (около 600 долларов), но и из-за плохого состояния здоровья. Более того, "отпали" и бывшие горняки, которые рано выходят на пенсию и попадают под мобилизацию, ведь заехать на территорию Украины они могут, но обратно через границу их уже не выпустят.

Россия убила существование двойных пенсий

Новость о возвращении физической идентификации пенсионеров и получателей социальной помощи из числа внутренне перемещенных лиц так называемые псевдопереселенцы встретили с неистовым негодованием. Ведь теперь для получения соцвыплат им придется посещать "Ощадбанк" каждые 3 месяца, что просто нереально и нерентабельно.

Если раньше эти граждане могли спокойно съездить в ближайший незахваченный рашистами город, теперь им придется остаться только с одной российской пенсией. Фактически же Москва развязанной полномасштабной войной убила существование двойных соцвыплат, которое сама и создала 9 лет назад. Поэтому проклятие в сторону путинской орды можно услышать от пожилых людей на улицах всех оккупированных городов.