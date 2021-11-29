Из-за вражеских обстрелов на Донбассе пострадал украинский военный

Российские наемники 29 ноября 6 раз нарушили договоренности о режиме тишины. В результате их циничных действий один наш защитник получил ранение.

Пострадавшему бойцу оказали первую помощь. После этого его отвезли в госпиталь.

Важно На фоне обострения с Россией возросло количество добровольцев теробороны

Сейчас военный находится в удовлетворительном состоянии.

Украинские защитники открывали ответный огонь, не применяя запрещенное минскими договоренностями вооружение. Благодаря усилиям наших воинов рубежи украинских подразделений остались неизменными,

– подчеркнули в штабе ООС.

Где стреляли российские наемники

Возле Светлодарска и Старогнатовки противник открывал огонь из автоматических станковых гранатометов.

и противник открывал огонь из автоматических станковых гранатометов. Неподалеку от Новоалександровки оккупанты стреляли из ручных противотанковых, подствольных гранатометов, крупнокалиберных пулеметов и другого стрелкового оружия.

оккупанты стреляли из ручных противотанковых, подствольных гранатометов, крупнокалиберных пулеметов и другого стрелкового оружия. В сторону Станицы Луганской боевики вели огонь из артиллерии калибра 122 миллиметра.

боевики вели огонь из артиллерии калибра 122 миллиметра. В направлении Старого Айдара стреляли из минометов калибра 120 миллиметров.

стреляли из минометов калибра 120 миллиметров. Вблизи Новолуганского противник применял ручные противотанковые гранатометы и стрелковое оружие.

Полный текст публикации штаба ООС в фейсбуке

В ОБСЕ утверждают, что после заключенного перемирия на Донбассе ситуация только ухудшилась . Атмосфера еще более нестабильная, чем была до июля 2020 года. В целом за 16 месяцев "тишины" погибли 66 украинских военных, еще больше 275 получили ранения.

Вечерняя сводка относительно ситуации в районе проведения операции Объединенных сил по состоянию на 17:00 29 ноября 2021 года.

Слава Украине! Российско-оккупационные войска продолжают игнорировать договоренности, достигнутые 22 июля 2020 года. Зафиксировано 6 нарушений режима прекращения огня, 2 из которых с применением запрещенного минскими договоренностями вооружения.

В районе Светлодарска и Старогнатовки противник открывал огонь из автоматических станковых гранатометов.

Неподалеку от Новоалександровки оккупанты совершили обстрел из ручных противотанковых, подствольных гранатометов, крупнокалиберных пулеметов и другого стрелкового оружия.

В сторону Станицы Луганской враг вел огонь из артиллерии калибра 122 миллиметра.

В направлении населенного пункта Старый Айдар российские наемники вели обстрел из минометов калибра 120 миллиметров.

Вблизи Новолуганского противник применял ручные противотанковые гранатометы и стрелковое оружие.

В результате вражеских действий один военнослужащий получил ранение. Воину оказана домедицинская помощь, он эвакуирован в лечебное учреждение.

Подразделения Объединенных сил контролируют ситуацию и продолжают выполнять задачи по отпору и сдерживанию вооруженной агрессии России.