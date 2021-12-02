Из-за вражеского обстрела на Донбассе пострадал украинский воин

С начала суток 2 декабря оккупанты уже четыре раза нарушили режим тишины. В результате вражеских атак украинский защитник получил ранения.

В штабе Операции объединенных сил сообщили, что российские наемники продолжают игнорировать договоренности, достигнутые 22 июля 2020 года в рамках Трехсторонней контактной группы.

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С начала суток со стороны вооруженных формирований России зафиксировали 4 нарушения режима прекращения огня. Дважды боевики применили запрещенное минскими договоренностями вооружение.

Где и из какого оружия били оккупанты

возле Новолуганского – из минометов калибра 82 миллиметра и ручных противотанковых гранатометов;

в сторону Широкино – из станковых противотанковых гранатометов;

неподалеку Красногоровки – из минометов калибра 120 миллиметра;

вблизи Водяного, на Приазовье, – из станковых противотанковых гранатометов и стрелкового оружия.

Есть раненый боец

В результате враждебных действий один военный получил ранения. Воину оказали домедицинскую помощь и эвакуировали в лечебное учреждение. Состояние его здоровья – удовлетворительное.

Украинские защитники открывали огонь в ответ, не применяя запрещенное минскими договоренностями вооружение, и заставили противника прекратить обстрелы.

Потеря на Донбассе: что известно

В первый день зимы на Донбассе погиб 22-летний солдат Валерий Геровкин. Вблизи Новотроицкого украинского защитника смертельно ранил вражеский снайпер.

Воин служил в 93-й отдельной механизированной бригаде "Холодный Яр". Он был родом из Краматорска. У бойца остались мать Анна и отец Евгений.

Текст сообщения штаба ООС:

С начала суток со стороны вооруженных формирований Российской Федерации зафиксировано 4 нарушения режима прекращения огня, 2 из которых с применением запрещенного Минскими договоренностями вооружения.

В направлении Новолуганского враг совершил обстрел из минометов калибра 82 мм и ручных противотанковых гранатометов.

В сторону Широкино оккупанты вели огонь из станковых противотанковых гранатометов.

Неподалеку Красногоровки российские наемники применили минометы калибра 120 мм.

Возле Водяного, что на Приазовье, противник вел огонь из станковых противотанковых гранатометов и стрелкового оружия.

В результате враждебных действий один военнослужащий Объединенных сил получил ранения. Воину оказана домедицинская помощь и эвакуировано в лечебное учреждение. Состояние его здоровья – удовлетворительное.

Украинские защитники открывали огонь в ответ, не применяя запрещенное Минскими договоренностями вооружение, и заставили противника прекратить обстрелы.