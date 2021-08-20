Из-за взятки в 90 тысяч долларов: НАБУ задержало члена Комиссии по азартным играм

Члена Комиссии по регулированию азартных игр и лотерей поймали с поличным. В НАБУ заявили, что его задержали при попытке получения 90 тысяч долларов.

На сайте ведомства уточнили, что чиновник требовал деньги за содействие в предоставлении разрешений и лицензий в сфере игорного бизнеса. За это его задержали.

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Следственные действия все еще продолжаются: сейчас детективы Национального антикоррупционного бюро пытаются разоблачить и других участников организованной преступной группы.

Предварительно дело квалифицируют по статьям о:

совершении преступления группой лиц, группой лиц по предварительному сговору, организованной группой или преступной организацией;

принятии предложения, обещания или получения неправомерной выгоды должностным лицом.

Что известно о незаконной схеме

Детективы НАБУ узнали о существовании схемы летом 2021 года. Речь шла о получении взяток в особо крупных размерах за предоставление разрешений и лицензий. После этого в ведомстве приступили к следственным действиям "под прикрытием".

В рамках расследования детективы выяснили, что член Комиссии предлагал дать ему взятку за решение о соответствии помещений в Черниговской и Запорожской областях для организации и проведения азартных игр в игорном заведении. В то же время чиновник обещал посодействовать предоставлению лицензий на право осуществления в этих помещениях игорной деятельности. За все это хотел "всего лишь" 90 тысяч долларов.

В офис Комиссии пришли с обысками

Как сообщили источники "Зеркала недели", НАБУ пришло с обысками в офис Комиссии по регулированию азартных игр и лотерей в Киеве, что на улице Бориса Гринченко. В то же время в самой комиссии подтвердили информацию об обысках. Зато уточнили, что Ивана Рудова не задерживали.